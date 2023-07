Imperia: nella sede di Fratelli Carli la “Giornata della Bontà” con oltre 100 manager

Così commenta Claudia Carli brand marketing manager e rappresentante della IV generazione della famiglia alla guida dell’azienda: “L’obiettivo dell’incontro di quest’anno (il primo dopo lo stop imposto dalla pandemia) è stato molto ambizioso: trasformare l’intero Distretto in un “Distretto Benefit”. Ispirandoci alle Società Benefit, dunque, abbiamo dichiarato, all’interno dei nostri Codici di Bontà e della Bellezza, le Finalità di Beneficio Comune del Distretto e, insieme con tutti i fornitori, definito le azioni con cui concretizzarle, rendicontando i progressi di anno in anno”. Continua la manager “Siamo molto soddisfatti della risposta di tutti i fornitori che hanno partecipato con grande entusiasmo e impegno. Un lavoro di squadra che porta a guardare nella stessa direzione e che, siamo sicuri, saprà far crescere ancora tutto il Distretto sui temi del Progresso Responsabile”.

Fratelli Carli S.p.A. Società Benefit è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Alla fine del 2019, a testimonianza ulteriore dell’impegno profuso in ottica di innovazione sostenibile, ha cambiato il proprio statuto diventando Società Benefit. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 350 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione e mezzo di ordini gestiti all’anno tra Italia, Francia, Austria, Germania Svizzera e Stati Uniti e 20 Empori in Italia (Imperia, Genova, Milano - Tricolore, Milano - Marghera, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alba, Alessandria, Novara, Aosta, Piacenza, Bologna, Padova, Vicenza e Treviso). www.oliocarli.it.