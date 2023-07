Bordighera, Ingenito: "Tutto pronto per Power Mix Summer 2023" (Foto)

La Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera diventa spazio di musica e divertimento con Power Mix Summer 2023. Oggi andrà in scena una serata deejay.

Lo ricorda il sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito: ”Nuovi appuntamenti e una nuova location per gli eventi dell’estate di Bordighera: quasi tutto pronto per Power Mix Summer 2023, oggi dalle 21.45 alla Rotonda di Sant’Ampelio il dj set di Rds in uno scenario unico, per un'imperdibile serata di musica e divertimento!”.

Il Dj set di Rds, dalle 21.45, farà, perciò, ballare e divertire residenti e turisti alla Rotonda di Sant’Ampelio.