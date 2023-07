Rezzo, cade in un burrone a Cenova: si alza in volo l’elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi in mattinata per aiutare un uomo di circa 73 anni caduto in un burrone a Cenova, frazione di Rezzo.

Sul posto sono intervenuti un’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa Pieve di Teco, il Socalp e i vigili del fuoco. È stato allertato anche l’elisoccorso Grifo a causa della zona impervia.

L’uomo, che sembrerebbe aver riportato un trauma, dopo le prime cure sul posto è stato poi elitrasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.