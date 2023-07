Intervento dei vigili del fuoco a Barbarossa, rimosso un grosso ramo pericolante sull'Aurelia (Foto e video)

Paura oggi pomeriggio sull'Aurelia, poco dopo località Barbarossa, per un grosso ramo pericolante che si stava staccando da un albero.

La squadra dei vigili del fuoco di Imperia è intervenuta con l'autoscala e gli uomini del 115 hanno provveduto a staccare il ramo e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri che hanno interdetto il traffico alla ciclabile.

L'Aurelia è rimasta chiusa per circa mezzora, così come la ciclabile sottostante, a scopo precauzionale per consentire l'intervento. Il traffico sarà riaperto a senso unico alternato in attesa del personale Anas per sgomberare la carreggiata dai rami.