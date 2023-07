Diano San Pietro, rimane infilzato con un tondino: uomo ferito gravemente

Mobilitazione di soccorsi in mattinata, verso le 12, in via Ughi a Diano San Pietro per salvare un uomo che sembrerebbe essersi infilzato con un tondino di ferro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, i carabinieri, l’automedica del 118 e la Croce Rossa Diano Marina. E' stato, inoltre, allertato anche l’elisoccorso Grifo.

Il ferito, un uomo di circa 85 anni, dopo le prime cure sul posto, è stato elitrasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.