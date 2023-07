Bimba ha fretta di nascere, mamma partorisce in casa a Camporosso. Il sindaco: "Evento straordinario per la nostra comunità"

Aveva fretta di nascere e così la sua mamma ha partorito in casa. E' successo nella notte a Camporosso.

Sul posto sono intervenute subito un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ma la donna aveva già dato alla luce la sua piccolina. Il personale del 118 e i volontari della pubblica assistenza, dopo aver controllato che mamma e bimba stessero bene, le hanno trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia.

Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli ha commentato il lieto evento: "Con molta gioia diamo il benvenuto a Maddalena che questa notte è nata a Camporosso, nella propria abitazione in via Kennedy. Un evento straordinario per la nostra comunità che non avveniva da alcuni anni. Tantissimi auguri a Maddalena, alla sua mamma coraggiosa e determinata, al suo papà, alle quattro meravigliose sorelline e al suo piccolo fratellino! Complimenti anche a nonna Teresa che ha sostenuto la figlia durante il parto".