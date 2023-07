Sanremo: cade l’ultimo pezzo di cemento dal solettone di piazza Colombo

Stanno per scorrere i titoli di codi sulla storia della struttura di cemento che per anni ha fatto mostra di sé sul solettone di piazza Colombo. La ditta incaricata dal Comune sta ultimando l’intervento e oggi sta cadendo l’ultimo baluardo dello scheletro rimasto per tanto (troppo) tempo in piedi.

La piazza ora ha un look completamente diverso, la vista si è aperta in direzione mare e il senso generale di spazio aperto lascia immaginare il meglio per il futuro della zona. L’amministrazione ha in programma inizialmente di arredare lo spazio del solettone con piante e arredamento ‘green’, mentre nel lungo periodo il progetto è quello di rendere piazza Colombo prosecuzione naturale del ‘salotto’ di via Matteotti.

Intanto il Comune, gli uffici e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, proseguono nel loro lavoro per sfrattare l’autostazione RT ed entrare così in possesso anche dello spazio sotto al solettone.