Sanremo: incontro per eliminare l'autostazione di piazza Colombo, previsti stalli in città

Via l’autostazione dei bus da piazza Colombo dal prossimo anno. Se ne è parlato già nei mesi scorsi e, ieri mattina, si è svolta in Comune una riunione propedeutica tra l’Amministrazione e le parti in causa, alcune collegate in videoconferenza.

A presiedere l’incontro l’Assessore all’Urbanistica, Massimo Donzella che lo ha organizzato insieme al Consigliere provinciale Daniele Ventimiglia. Ospitati il direttore generale di Rt, Sandro Corrado, i responsabili degli uffici e la società che ha lavorato per conto del comune ai piani del traffico.

La decisione di rimuovere l’autostazione di piazza Colombo è ovviamente legata al lavoro di demolizione che sta terminando sul solettone e intende portare alla intera pedonalizzazione della zona. Dove finiranno i bus che ora stazionano regolarmente alla stazione? Saranno creati degli stalli appositi, dove creare anche i capolinea delle diverse linee. Ancora da capire dove finiranno invece gli uffici della Rt.

Come si può riqualificare l’area? La prima idea è quella della pedonalizzazione di piazza Colombo con la continuità di piazza Colombo. La stazione sarà demolita ed è prevista l’indizione di un concorso di idee, cercando anche la collaborazione delle associazioni e dei commercianti. Sopra, sul solettone, verranno create aree verdi e spazi per la gente in una vera e propria piazza dedicata all’utilizzo di residenti e turisti.

Intanto sul solettone la vecchia struttura è stata quasi interamente demolita anche se, negli ultimi giorni, i lavori si sono fermati. Tornando all’autostazione le parti si sono date appuntamento a fine luglio per una ulteriore definizione degli accordi.