I commercianti del “Salottino di via Ospedale” e di inVia (via V.Monti e Galleria degli Orti) di Imperia, in occasione dell'inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclabile sabato 8 luglio 2023, hanno allestito le vie interessate con fiori, biciclette, monopattini e pattini.

"Questo vuole essere un invito ai cittadini - spiegano - a passare per il centro storico e raggiungere la vecchia stazione da cui accedere alla pista ciclabile. Vi aspettiamo numerosi e buona pedalata a tutti".