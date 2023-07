Sanremo: sabato all’Alfano ‘Pierino e il lupo’ con Neri Marcorè pronto a sorprendere anche la Sinfonica

Dopo l'inaugurazione a giugno, la Sanremo Summer Symphony entra nel vivo con una tra le più importanti opere classiche dedicate ai giovani. Una fiaba musicale sempre attuale composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof'ev per voce recitante e orchestra. "Pierino e il lupo" negli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente larghi consensi dal pubblico adulto. Del resto sono tantissimi gli artisti illustri che si sono cimentati nella veste del narratore. Tra questi Benigni, De Filippo, Lucio Dalla, Elio e molti altri.

La scorsa estate è stata molto apprezzata la divertente interpretazione di Rocco Papaleo. Quest'anno l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha invitato sul palco Neri Marcorè, pronto a stupire con la sua ironia e il suo umorismo leggero ed elegante il pubblico e l'orchestra.

C’è molto attesa di scoprire come Marcoré affronterà l’opera anche da parte dei professori dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, come racconta il direttore M° Giancarlo De Lorenzo che dirigerà il concerto: “Ci siamo confrontati a distanza in diverse occasioni in questi mesi per preparare il concerto. Marcoré è una persona squisita e dotata di grande ironia. Un professionista e artista con il quale siamo entrati subito in sintonia perché oltre ad essere un grande attore e imitatore è anche un musicista… La sua capacità di proporre soluzioni inaspettate e il gusto della sorpresa sta coinvolgendo anche noi. Ci sono suoi interventi che non ci svelerà fino alla prova generale… forse nemmeno a quella. La curiosità cresce anche tra i professori! Si preannuncia un versione di Pierino e il lupo davvero speciale. Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso e a non perdersi questo spettacolo”.

Info, calendario completo, biglietti e promo su: www.sinfonicasanremo.it