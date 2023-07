Il ristorante estivo 'Acqua Sanremo' è il luogo ideale per degustare i grandi classici della cucina di mare e ligure a bordo piscina

Stai cercando un ristorante che offra i grandi classici della cucina di mare e ligure in un ambiente tranquillo con musica dal vivo, il tutto accanto a una piscina? In corso Marconi, 56 a Sanremo, presso l'Hotel Napoleon c'è 'Acqua Sanremo'.

Si tratta di un Bistrot di mare e Lounge Bar a bordo piscina diretto dallo Chef Lorenzo Leuzzi.

Tutti i giorni dalle 18.00 è in funzione il Lounge Bar con Cocktails, Time Spritz, Gin Corner e Tapas.

Alla sera dalle ore 19.00 inizia il servizio di ristorazione con la cucina a Km zero e il sushi contemporaneo.

“Acqua Sanremo – ci ha spiegato lo Chef Lorenzo Leuzzi – quest’anno propone una cucina a Km zero con piatti della tradizione con i grandi classici della cucina di mare e ligure, come il “polpo e patate” e le “linguine alle vongole” con i prodotti del nostro orto come i limoni, il prezzemolo e il basilico. Le cene saranno accompagnate con spettacoli di musica live. Nelle varie serate si alterneranno diversi artisti (un sassofonista, un duo sax e voce, un duo piano voce e sax, un piano e voce) creando un’atmosfera unica. Il Bistrot è aperto anche a clientela esterna ed è dotato di un ampio parcheggio gratuito”.

Lo staff di “Acqua Sanremo” ti aspetta all’interno dell’Hotel Napoleon in corso Marconi, 56 a Sanremo.

Info e prenotazioni: +39 348 5191710

www.ristoranteacquasanremo.com