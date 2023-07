Molini di Triora: salvati gli acquedotti spazzati via dalla tempesta Alex, nuove soluzioni per il futuro

Gli acquedotti di Molini di Triora spazzati via dalla tempesta Alex sono stati salvati tuttavia il rischio di perdere l'acqua è ancora concreto. È quanto emerge dall'assemblea pubblica indetta dall'amministrazione del sindaco Manuela Sasso per ragguagliare la popolazione sulle somme urgenze per ripristinare le due fonti di approvvigionamento idrico, distrutte nell'alluvione di ottobre 2020 L'intervista al sindaco Manuela Sasso



3 Ottobre 2020, Molini si sveglia senza acqua Molini di Triora nell'arco di una notte si ritrovò completamente senza acqua. Una paleofrana aveva distrutto la fonte principale di approvvigionamento: Rovegno. Discorso analogo anche per l'altra sorgente che garantisce acqua al borgo, Labari. Danni anche in questo punto ma di minore entità rispetto all'altro. Due anni e 8 mesi dopo quegli eventi lavori stanno per essere conclusi. Il primo cittadino ha lasciato la spiegazione degli interventi fatti al geologo Lionello Belmonte e agli ingegneri Luca Tarantino e Stefana Rossi, i tre esperti incaricati dal Comune per seguire l'andamento delle opere. Salvare l'acquedotto Rovegno

Salvare Rovegno è stata descritta come una sfida, a causa dell'importante versante franoso. I tecnici hanno spiegato di aver volutamente scelto di non scendere in profondità per trovare un nuovo punto di captazione: a causa dell'instabilità del fronte, c'era il serio rischio di perdere la fonte che sarebbe potuta confluire nel vicino rio, lasciando Molini definitivamente senza acqua. È stato necessario ricreare da zero tutto l'intero sistema di raccolta. Se da un lato oggi i lavori si avviano alla fine, rimane un problema di torbidità. Torbidità e soluzioni

Sindaco e tecnici hanno spiegato che per fortuna il problema non ha risvolti sanitari sulla qualità dell'acqua. Si tratta di una condizione che si verifica in concomitanza con le piogge a causa del fatto che la fonte da cui viene presa l'acqua si trova sotto una frana e dove non c'è più l'azione filtrante naturale della vegetazione. Per ovviare al problema sono stati usati anche dei teli in fibra naturale sul versante, ancorati con maglie di acciaio, con la funzione di favorire la crescita di vegetazione. Grazie alla natura e all'uso di filtri, il fenomeno visivo dovrebbe attenuarsi nella quotidianità. Per evitare che l'acqua torbida arrivi nei rubinetti di Molini di Triora, l'amministrazione comunale ha annunciato di voler usare anche dei sensori che chiudano automaticamente le saracinesche interrompendo l'erogazione. Rovegno è ancora a rischio servono nuove fonti