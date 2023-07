Ventimiglia: finanziamento per la videosorveglianza, la soddisfazione di Federazione Civica

‘Federazione Civica’ e ‘Ventimiglia nel Cuore’ hanno espresso soddisfazione per l'ottenimento del contributo da parte del Governo a titolo di cofinanziamento per i nuovi impianti di videosorveglianza, tanto necessari alla nostra città.

“Per due anni consecutivi – sottolineano le due associazioni - il Comune di Ventimiglia è rientrato in quelli ammessi al contributo, ma i relativi importi non erano stati finanziati, perché il Decreto Ministeriale riservava la maggior parte delle somme ai comuni del sud. Per ottenere il finanziamento con la precedente amministrazione avevamo avviato le pratiche, aumentando la quota di cofinanziamento comunale; dopo lo scioglimento la pratica è stata presentata entro la scadenza di ottobre 2022 ed assegnato ufficialmente il 25 maggio 2023”.

“Ventimiglia ha estremo bisogno di sorveglianza – terminano - e questo passo in avanti è sicuramente positivo, anche se occorrerà investire ancora, posto che il piano originario prevedeva il posizionamento di 129 telecamere, la cui posizione era stata concordata con le Forze dell'Ordine”.