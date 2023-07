Trasporti, Ioculano (PD): “A Ponente il parco rotaie più datato della Regione, ma la Giunta ignora i tempi di adeguamento della stazione di Ventimiglia. Disagi per cittadini e turisti”

“A causa del mancato adeguamento del voltaggio della stazione di Ventimiglia, a Ponente viaggia il parco rotaie più datato della Regione. A causa di questi mancati lavori nell’estremo ponente liguri arrivano solo vecchi convogli, mentre i più nuovi treni Pop e Rock sono costretti a fermarsi prima, con conseguenti disagi sia per i passeggeri che per lavoratori a bordo".

Lo ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla tempistica per adeguare il voltaggio della stazione ferroviaria di Ventimiglia. "Dal 2021 la Giunta - prosegue - dice di impegnarsi nel sollecitare il Ministero per l'adeguamento del voltaggio, ma a distanza di due anni non è stato fatto nulla e oggi la risposta dell’assessore Sartori alla mia interrogazione conferma il disinteresse e lo scarso impegno in questa direzione. Da fonti giornalistiche abbiamo infatti appreso di un possibile accordo tra l'italiana RFI e la francese SNCF per l'adeguamento del voltaggio a 3000 volt, ma la tempistica è pari a 3 anni, un tempo troppo lungo che la Regione dovrebbe impegnarsi a ridurre, visti i disagi".

"Purtroppo - termina Ioculano - l’assessore Sartori ha saputo solo dire che monitoreranno la situazione con attenzione, ma non ha presentato un programma su come e se la Regione intende intervenire per accorciare questi tempi. Nel frattempo i cittadini continuano a subire i disagi di un viaggio con convogli di serie B. Una situazione inaudita per i cittadini e per i turisti che devono raggiungere o spostarsi nel Ponente ligure”.