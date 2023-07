Badalucchese eroe salva anziano che stava annegando, "Ho sentito le grida e mi sono tuffato in acqua"

"Una signora diceva 'sta morendo' e mi sono lanciato subito in acqua per salvarlo".

Inizia così il racconto di Donato Robustelli, 43enne di Badalucco che oggi pomeriggio ha salvato la vita ad un 71enne in mare ad Alassio. L'anziano si trovava dietro ad una scogliera quando ha accusato un malore che l'ha fatto annaspare e perdere i sensi. Una donna si è resa conto di cosa stava accadendo è ha cercato di attirare l'attenzione degli altri bagnanti.

"Stavamo trascorrendo un tranquillo pomeriggio con la mia compagna, Aleksandra Boiko, quando ho sentito la donna che gridava nella mia direzione - spiega Robustelli - Non ci ho pensato e mi sono messo subito a correre verso l'acqua, mi sono tuffato e ho iniziato a nuotare non so neanche quanto e alla fine ho raggiunto l'uomo che stava male".

"A quel punto l'ho portato a riva con difficoltà e per fortuna la mia compagna mi ha aiutato mentre mi avvicinavo alla spiaggia, insieme ad un altro signore, Marco Favero. Li ringrazio entrambi perché non è stato facile. Una volta arrivati sul bagnasciuga, abbiamo girato l'anziano di lato per farlo riprendere e nel frattempo sono arrivati i bagnini dalle spiagge vicine. Loro hanno rianimato l'uomo per il tempo necessario a far arrivare un'ambulanza della croce bianca di Alassio".