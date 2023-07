Ventimiglia: lutto tra i Sestieri, dal Cuventu "Gianni era un caro amico"

Ventimiglia piange per la morte di Gianni Bosio. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello del Sestiere Cuventu. Il capitano Andrea Silipo, il consigliere Francesco Silipo, il consiglio e il Sestiere si stringono attorno alla famiglia Bosio per la perdita, "... un caro amico ed ex Capitano del Sestiere Auriveu".





“Per anni ho sbandierato nel Sestiere Auriveu, presieduto da Gianni, caro amico per oltre sessant’anni di mio padre Francesco. Non dimenticheremo mai gli anni trascorsi insieme nel Sestiere Auriveu e nella Cumpagnia A Mar Parà a “fa u carru” per la Battaglia di Fiori. Ciao Gianni, sarai sempre con noi" - concludono dal Sestiere Cuventu.