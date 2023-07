Sabato apre nuovo tratto ciclabile a Imperia, Scajola "Alleggeriamo anche il traffico"

A un anno di distanza dall’apertura della Ciclabile a Ponente, Imperia è pronta ad aprire la pista lato Levante. Il tratto che congiunge Borgo San Moro alla Galeazza sarà infatti aperto al pubblico sabato prossimo, 8 luglio, alle ore 9.30.

Lunga circa 2 chilometri e mezzo, la nuova pista legherà il rione di Borgo San Moro al centro di Oneglia e al litorale, passando per l’ex Stazione e la Rabina. Come già accaduto per il tratto di Borgo Prino, anche in questo caso le gallerie presentano illuminazione scenografica e musica.

L’apertura di sabato mattina rappresenterà anche un momento di novità per la viabilità e la mobilità urbana. Da un lato, saranno aperti al traffico veicolore i nuovi collegamenti stradali tra Via Garessio, Via Berio e Borgo San Moro, dove entrerà a pieno regime la nuova rotonda.

Dall’altro, prenderà il via il nuovo servizio Shuttle, con l’obiettivo di unire la stazione ferroviaria al centro cittadino. Una navetta elettrica, gratuita, permetterà a chi raggiunge in treno Imperia di ritrovarsi in pochi minuti alla stazione degli autobus di Largo Nannolo Piana, nel centro di Oneglia.

“Tre belle notizie in una. Apriamo un altro splendido tratto di ciclabile, dove in precedenza abbiamo posato il nuovo acquedotto del Roja, alleggeriamo il traffico con la nuova viabilità e colleghiamo finalmente la nuova stazione con il centro cittadino. È l’immagine di una città che cresce, anche dal punto di vista turistico, che si sviluppa e vuole essere sempre più accogliente e meglio connessa. Aspettiamo tutti, imperiesi e turisti, per pedalare insieme” - commenta il sindaco Claudio Scajola.