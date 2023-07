Ospedaletti: ripristinato il servizio di assistenza alle persone diversamente abili per accadere alle spiaggia

Con l'inizio del mese di luglio è stato ripristinato a Ospedaletti il servizio di assistenza alle persone diversamente abili che vogliono andare in spiaggia. A cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo, il servizio è disponibile sulla spiaggia libera davanti al Municipio tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 sino a fine stagione balneare il prossimo 15 settembre. Volontari della CRI si occupano del servizio con l'utilizzo di una speciale carrozzella che consente a tutti quelli che hanno seri problemi di mobilità di poter entrare in mare per un bagno rinfrescante in totale sicurezza.