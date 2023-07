Tunnel di Tenda: Ioculano "Anas impedisce entrata in cantiere e la Giunta Toti si gira dall'altra parte"

Visita al cantiere sul Colle di Tenda, oggi per l’ex Ministro del Partito Democratico, Andrea Orlando, insieme all'Onorevole Chiara Gribaudo e al Consigliere Regionale Enrico Ioculano.

I tre hanno verificato la situazione dove si stanno svolgendo i lavori propedeutici alla riapertura del tunnel che collega Italia e Francia e Liguria e Piemonte, nodo internazionale strategico chiuso inaccessibile oramai dal 2020, a causa delle note vicende, legate alla tempesta ‘Alex’.

“Nonostante le richieste effettuate – ha dichiarato Orlando - non ci è stato possibile svolgere il sopralluogo sul cantiere: ci è stato comunicato che occorre una richiesta formale, cosa che faremo nei prossimi giorni. L'impossibilità di effettuare la visita non ha permesso però di diradare i dubbi sulla data di riapertura prevista per ottobre 2023. Continueremo a vigilare per il rapido completamento di un'opera fondamentale per il Ponente ligure e il basso Piemonte”.

“Confusione, ritardi e annunci. Questa è la situazione attuale del Tunnel di Tenda. Più volte – dice il Consigliere regionale ligure, Enrico Ioculano - ho chiesto a Regione Liguria di farsi parte attiva perché venissero date delle certezze sulla fine dei lavori, invece la Giunta Toti semplicemente non si interessa della tematica e del disagio che questa crea a popolazione e imprese. Così non si può andare avanti, la Giunta smetta di voltarsi dall'altro lato e inizi a vedere anche questo territorio come parte della Liguria".