Sanremo: 6 milioni di immobili verranno 'girati' ad Amaie Energia per l'aumento del capitale sociale

L’amministrazione comunale di Sanremo, ha individuato una serie di immobili comunali da conferire ad Amaie Energia e Servizi, per l’aumento del capitale sociale della società medesima, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, costituito da fabbricati e terreni parte dei quali è soggetto a vincolo della Soprintendenza, in parte in comproprietà tra Comune di Sanremo e Istituto Regionale Floricoltura, in parte in proprietà esclusiva di palazzo Bellevue.

In comproprietà tra Comune e IRF hanno un valore complessivo pari ad 2 milioni e riguardano aree e terreni in zona San Pietro e Valle Armea oltre alla nuda proprietà del sedime del fabbricato occupato da Otcar per un valore pari a 200.000 euro. Quindi una porzione del piano terra del Mercato dei Fiori, 8.000 metri quadri per un valore pari a 3 milioni ma anche un alloggio in via Visitazione 8 del valore di 200mila euro. C’è anche un immobile, già sede di associazioni diverse del valore pari a 600.000 euro.