Privatizzazione dell’ospedale, passeggiata mare e nuovo campo sportivo al centro del consiglio comunale di Bordighera

Torna il consiglio comunale di Bordighera. La seduta è stata convocata per venerdì prossimo, il 7 luglio, alle 19 nella sala Rossa del Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele.

All'ordine del giorno verranno trattate la costituzione delle commissioni consiliari permanenti e l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Insieme che sarà suddivisa in quattro interpellanze che riguardano diversi argomenti: la privatizzazione dell’ospedale Saint Charles; il progetto della passeggiata mare; il progetto del nuovo campo sportivo e, più precisamente, la protezione della zona abitata da eventuali rischi idrologici e, infine, la situazione assicurativa dopo l’incendio della scuola di via Napoli.