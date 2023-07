Secondo consiglio comunale di Bordighera, Trucchi: "All'ordine del giorno quattro interpellanze su tematiche importanti"

"Tra pochi giorni, venerdì prossimo, si svolgerà il secondo consiglio comunale della nuova Amministrazione di Bordighera. All'ordine del giorno quattro interpellanze presentate dal nostro gruppo di Insieme su tematiche importanti per la città" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza a Bordighera Giuseppe Trucchi - "Prima di tutto chiediamo di sapere con una certa precisione la tempistica relativa alla infinita vicenda della privatizzazione dell'ospedale S. Charles considerando che a inizio 2024 saranno passati sei anni dalla pubblicazione del bando regionale relativo".

"La seconda interpellanza mira a conoscere i tempi di avviamento del progetto di ristrutturazione della passeggiata mare e specialmente richiede che il sindaco faccia sapere se vuole modificare il progetto così come ha promesso in campagna elettorale" - svela - "La terza interroga l'Amministrazione per comprendere quale sia la situazione precisa delle arginature del torrente che scorre a fianco del costruendo campo di calcio delle due strade, considerando che allo stato attuale si sta procedendo solo con l'argine lato impianto sportivo e non con quello lato insediamenti abitativi, con tutte le possibili criticità in caso di grave maltempo".

"La quarta interpellanza riguarda la scuola di via Napoli purtroppo andata a fuoco. Si vorrebbero conoscere tempi di ricostruzione, spese previste e coperture assicurative. Speriamo che numerosi cittadini partecipino" - conclude Giuseppe Trucchi del gruppo consiliare Insieme.