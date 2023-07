San Bartolomeo al Mare: ‘Camminando nel mondo – dal Monviso all’Himalaya’, proiezione diapositive del CAI

Domani, martedì 4 Luglio 2023, al Cinema Smeraldo di San Bartolomeo al Mare (Via Aurelia 106), si terrà una proiezione diapositive dal titolo ‘Camminando nel mondo – dal Monviso all’Himalaya’ a cura del socio Zefferino Ramoino del Club Alpino Italiano Sez. Imperia ‘Alpi Marittime’.

Una videoproiezione da non perdere che ci porterà in giro per il mondo: dal deserto del Sahara alle nevi del Kilimangiaro con la sua vetta di 5.895 metri, ai ghiacciai della Groenlandia attraversata con le 'pulke', ai vulcani fumanti dell’Islanda , alle vette della Cordillera Blanca in Perù con la vetta dell’Alpamayo di 5.947 metri considerata la montagna più bella del mondo, ai vulcani dell’Ecuador, allo sterminato deserto di Atacama in Cile con le famose Torri del Paine, al deserto dei Gobi e le vette innevate dei monti Altai in Mongolia, per arrivare al cospetto del K2, la montagna degli Italiani.



E poi il Giappone con il suo simbolo, il Fujiyama di 3.776 metri, le sorgenti del Gange e il Rajasthan in India per volare poi in Nepal nel cuore della catena dell’Himalaya e nella regione dell’Anapurna con la vetta del Pisang Peak di 6.091 metri e dell’Island Peak di 6.189 metri. Infine al cospetto del tetto del mondo: l’Everest dal versante tibetano dove la devozione è stile di vita, con la salita alla vetta del Lakpa ri di 7.045 metri. Un caleidoscopio di colori, di gente e panorami grandiosi che solo la natura sa regalarci. Una videoproiezione irrinunciabile tra le più interessanti mai proposte dalla sezione del Club Alpino di Imperia, curata da quel grande professionista – alpinista di Zefferino Ramoino. L’ingresso è libero e siete tutti invitati!!".