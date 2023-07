Sanremo: via Vesco si rifà il look in attesa di diventare arteria di uscita da Porto Sole

Via Vesco si prepara per una serie di interventi che saranno utili sia per aumentarne la sicurezza che per migliorare l’immagine generale della zona.

Dalla prossima settimana prenderà il via il piano del Comune per la sistemazione del marciapiede, intervento previsto nella programmazione degli asfalti in città annunciata qualche mese fa e che già ha visto la luce in diverse zone del centro e non solo. Nella stessa via sarà sistemata anche la segnaletica orizzontale, ma i programmi dell’amministrazione guardano anche al futuro. Grazie alle risorse ottenute dagli oneri di monetizzazione per una serie di lavori di privati, la via vedrà anche una nuova illuminazione e la sistemazione di diversi alberi per riqualificare l’intera strada.

Via Vesco, ora considerata strada secondaria nel quartiere di San Martino, sarà al centro di un ampio progetto che la renderà arteria cruciale quando entrerà nel vivo il progetto per il restyling di Porto Sole, con l’abbattimento dell’ecomostro e la sistemazione del parcheggio sotto al Sud Est che, finalmente, avrà uno sbocco anche in direzione Levante. E, a quel punto, via Vesco diventerà zona di alto passaggio.