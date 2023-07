Eleonora portalettere a Diano Marina racconta una delle spiagge più belle d’Italia

C’è anche la spiaggia di Diano Marina ritratta nelle fotografie dei portalettere che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini in vacanza. Diano Marina è quest’anno tra le spiagge più belle d’Italia per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

Eleonora Rommelli è la portalettere che consegna la corrispondenza in quella zona “Il mio lavoro comporta diversi momenti di privilegio: mi sposto con motorino o triciclo elettrico, ma mentre cammino durante le consegne, è uno spettacolo poter respirare i profumi del mare e delle spiagge, nella luce del sole: mi alleggerisce un po’ la mole lavorativa della giornata. Anche con le persone, sia residenti che non, si viene a creare una sorta di relazione amichevole, poiché accade di recapitare pacchi proprio agli stabilimenti balneari in quanto i destinatari se li fanno arrivare anche lì”.

Insieme ai portalettere di Diano Marina, sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste, verranno pubblicati scatti provenienti dalle spiagge di Sant’Ampelio e Bordighera, San Lorenzo al Mare, Sanremo e Taggia, le altre spiagge della provincia imperiese tra le più suggestive d’Italia.