Aperte le iscrizioni al corso di formazione per Guardie Eco Zoofile nelle province di Savona e Imperia

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per Guardie Eco Zoofile dell’Organizzazione di Volontariato GADIT - Guardie Ambientali D’Italia - nelle province di Savona e Imperia.

"L'Associazione . si spiega nel comunicato - da diversi anni opera sul territorio in diversi ambiti socio-sociale, protezione civile e nella tutela del territorio e degli animali con il nucleo di guardie ecozoofile, al fine di incrementare il numero delle guardie eco-zoofile il consiglio Direttivo ha deciso di dare il via ad un nuovo corso per aspiranti guardie ambientali zoofile le lezioni si svolgeranno presso presso la sede operativa in Via Roma n. 66 ad Albenga.



Il corso si compone di 60 ore di teoria e 30 ore di tirocinio (uscite sul territorio da svolgere al termine del corso di formazione). Le attività formative saranno precedute da un incontro individuale conoscitivo con i candidati per poi dare inizio all'attività didattica il 29 settembre 2023 con la prima lezione di presentazione del corso e dell'Associazione, sono previste 28 lezioni svolte preferibilmente nelle giornate non festive per favorire la massima partecipazione. Durante il corso saranno previste attività di verifica periodiche sugli apprendimenti con metodo di domande a risposta multipla dove il candidato appone UNA SOLA crocetta sulla risposta considerata esatta. Per ognuna delle 15 domande, al candidato verrà attribuito 2 punti per la risposta esatta e zero per la risposta errata o non data.

La valutazione finale sarà determinata dalla media matematica delle prove svolte durante la formazione, terminato il percorso formativo si riunirà la commissione composta dal Presidente dell’Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo, dal Direttore dei Servizi per procederà alla valutazione finale degli allievi ed a formalizzare il superamento del corso.



Il corso di formazione organizzato da GADIT è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali e dell'ambiente, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono risiedere in una delle due province, a seconda del corso, essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti ed è prevista la partecipazione obbligatoria al corso di formazione saranno quindi esclusi i candidati che non hanno partecipato ad almeno 2/3 delle ore di lezione.



Le guardie eco zoofile volontarie GADIT rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria, Le nostre mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale. La figura della guardia eco-zoofila è una figura prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila (leggi n. 611/13 e n. 189/2004) e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione e tutela dell'ambiente. La nomina a guardia particolare giurata GADIT è conferita dal Prefetto con decreto.



È possibile iscriversi al corso tramite il link https://forms.gle/8w1b4KVe8TNoVNY6; al momento dell'iscrizione è previsto un contributo iniziale di 35€ (trentacinque) per le spese relative al corso che dovranno essere versati in contanti o tramite bonifico al c/c intestato alle GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA OdV, iban: IT42C0538749250000042140207, con causale: contributo spese organizzazione corso di formazione entro e non oltre il 20 settembre 2023, dopo aver sottoscritto l’iscrizione al corso la ricevuta sarà da consegnare durante il colloquio individuale l'appuntamento sarà comunicato via e-mail. E' previsto all'inizio del nuovo anno è richiesta il versamento della quota associativa di 30€ (trenta) da corrispondere entro il 20 gennaio".

Per maggiori informazioni chiamare o scrivere su whatsapp al numero 351 9304784.