Imperia: La cucina in barca di Roberto Pisani e dello chef Roberto Verta protagonista della serata CNA

Il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio ha visto CNA Imperia grande protagonista del primo mese di incontri della rassegna “L’Approdo”. Un progetto innovativo del Gac Il Mare delle Alpi, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria.

L’incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia ha permesso di scoprire i segreti della cucina in barca, che declina la sostenibilità alimentare con il rispetto dell’ambiente, caratterizzata da lotta agli sprechi e riciclo di tutti i prodotti, compresa una risorsa molto importante in navigazione, come l’acqua. Roberto Pisani ha spiegato come si possono preparare cibi deliziosi e sani, cucinando in mare aperto, ed in particolare ha presentato una ricetta originale “Il pastotto”, una pasta cucinata come un risotto.

Roberto Verta chef della CNA Imperia ha preparato una pasta con la ricciola, che ha deliziato il pubblico presente e si è confermato come chef di grande talento sempre impegnato a promuovere le eccellenze del territorio e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente.

“Abbiamo offerto al pubblico delle gustose occasioni per conoscere meglio le eccellenze del territorio – dichiara il direttore della CNA di Imperia Luciano Vazzano – lo spazio dell’Infopoint del molo lungo si presta bene per incontri e laboratori rivolti a residenti e turisti per conoscere da vicino lo stretto legame fra i prodotti della terra e quelli del mare. Uno spazio nuovo, con grandi potenzialità, poco conosciuto e valorizzato, ma che può diventare un punto riferimento in città per i turisti enogastronomici in continuo aumento”