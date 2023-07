Dolceacqua: al Castello dei Doria il recupero dello spettacolo “Punti di vista” rinviato per maltempo

Rinviato causa maltempo, è previsto per domani alle 21.30 al Castello dei Doria di Dolceacqua il recupero di “Punti di vista” spettacolo teatrale di Liber Theatrum, primo di quella che sarà una lunga e articolata stagione estiva, fino a settembre inoltrato, spalmata nell’estremo Ponente ligure. Con la consueta regia di Diego Marangon lo spettacolo sarà replicato domenica 6 Agosto ai giardini Hanbury.

A più di dieci anni dalla sua prima messa in scena itinerante, Liber Theatrum ripropone quindi, in maniera stanziale, sul palco allestito all’interno della suggestiva ambientazione del Maniero dei Doria di Dolceacqua, un lavoro teatrale curioso e particolare, liberamente ispirato all’originalissimo e geniale testo francese “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, splendidamente tradotto in Italia per Einaudi da Umberto Eco.

“Tante novità per una esecuzione divertente - dichiarano da Liber Theatrum - con soluzioni uniche tali da coinvolgere in maniera sorprendente il pubblico e che permette agli innumerevoli interpreti di pescare tra le numerosissime e sorprendenti possibili reinterpretazioni pensate per essere messe in scena, partendo e prendendo spunto da una storia molto comune e banale: un breve episodio di vita quotidiana ambientato nella Parigi degli anni '40 diventata una raccolta di ben 99/novantanove piccoli racconti, che sono in realtà lo stesso, identico, episodio scritto e riscritto continuamente sempre in maniera diversa”.

Raymond Queneau trasforma infatti il "fatto" utilizzando per ogni versione uno stile, una figura retorica, un genere diverso, raccontandolo in maniera nuova, inaspettata e originale ogni volta. Un effetto comico talvolta travolgente, ma soprattutto un esperimento sulle molteplici possibilità del linguaggio, con ingredienti assolutamente scarni e improbabili. Lo spettacolo vedrà gli attori impegnati nei ruoli di personaggi diversi, ognuno con il proprio personale punto di vista, utilizzato per raccontare lo stesso banale episodio: “un uomo dal collo allungato che su un pullman di una linea urbana a Parigi litiga con altri passeggeri”.