Bajardo: 47 appuntamenti per un'estate di musica, cultura e sport nel piccolo centro dell'entroterra

Un'estate di musica, cultura e sport è quella che Bajardo offre a chiunque voglia salire a 900 metri di altezza nell’entroterra di Sanremo, affacciandosi come da una finestra sulle sulle Alpi Liguri e godendo di un clima e di una vista unici.

La stagione estiva debutta con lo sport : sabato 1 luglio Raduno di auto e moto d'epoca 5° Memorial Jose Littardi, domenica 2 luglio Mtb Festival. Per chi ama muoversi e camminare in montagna ci saranno due date importanti, utili per scoprire la bellezza dei boschi che circondano il paese, il 16 luglio la Camminata sui sentieri alla scoperta del bosco di Grou e il 27 agosto l'Anello di San Bernardino. Restando nel tema di valorizzazione della ricchezza ambientale ci sono altre due date importanti: domenica 9 luglio “Biodanza e natura” nei boschi di Bajardo e nel borgo e domenica 13 agosto “Antica...mente’ giunta alla 16a edizione, festa della lavanda ed essenze di montagna. In entrambe le occasioni è allestito un mercatino di “Profumo di carta” con libri e prodotti del territorio. Ancora Danza con Apothema teatro danza e “Nuove piccole storie” il29 luglio.

Nella cornice del giusto rispetto del territorio il 16 luglio si rispolvera un'antica tradizione culinaria con la Sagra dei Crustoli, il dolce tipico di Bajardo. La musica inizia il 23 Luglio con il concerto “ Da Nashville e ritorno”. Un appuntamento importante di agosto è il primo festival Jazz che, dal 3 al 5, propone una mostra fotografica, proiezione di docufilm e tre serate nelle quali vedremo avvicendarsi i concerti di Inter Play Jazz Trio, Con...Fusi Trio e Prita Grealy Trio. Altri artisti e gruppi musicali si esibiscono tra agosto e settembre: la Berben Band il 6 agosto, il Quartetto Nuova Euterpe l'11 agosto e nelle prime tre domeniche di settembre la seconda edizione del Salotto Bösendorfer rassegna pianistica curata da Freddy Colt. Intorno a ferragosto si balla: il 12 e il 15 dj set con Radio 88 e il 16 “Summer Masquerade: musica e ballo in maschera”.

Particolarmente suggestivo il concerto all'interno della Chiesa Vecchia ‘Viaggiar danzando’ con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo il 24 agosto. Il 25 agosto il recital di Adriana Genuizzi “La vera storia di Milly”. Immancabile la commedia dialettale “Tüttu in famija” a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo l'8 agosto.

Come negli anni scorsi la cultura si presenta con una veste importante grazie alla rassegna Bajardo Lectures dove troviamo nomi conosciutissimi: il 22 luglio Paolo Giardelli con il libro “La memoria ritrovata. Dalle mondine alle maestre di montagna”, il 29 luglio Giuseppe Conte con la sua Lectio magistralis “Retaggio Druidico e creatività letteraria”, il 5 agosto Marco Innocenti con la Lectura Dantis, l'11 agosto Marino Magliani “Il bambino e le isole (un sogno di Calvino)”, il 12 agosto Lucinda Buja “Beppe Fenoglio: lo scrittore e Margherita”, il 19 agosto Martina Agresta “Alle origini del Ponente: la civiltà dei megaliti nell'Imperiese”, il 25 agosto Laura Guglielmi “Italo Calvino da Sanremo a Bajardo”, il 2 settembre Roberto Jovino e Ines Aliprandi “Italo Calvino e Luciano Berio, un incontro linguistico”.

Il 15 luglio verrà presentato il libro di Achille Maccapani “Sanremo e il tesoro di Hitler” e il 20 agosto “Lina. Partigiana e letterata” e “Italo Calvino. Il partigiano Santiago” di Daniela Cassini e Sarah Clark.

Non manca la rassegna ‘Cinema al Castello’ e le mostre aperte nei fine settimana: “Due secoli di Eleganza maschile” curata da Freddy Colt, “Uno sguardo su Bajardo” a cura dell'associazione Amici di Bajardo e “Sonatina” del musicista pittore Roger Holtom.

Un totale di 47 eventi che certamente potrà piacere e coinvolgere chi raggiungerà il piccolo borgo.