Antiqua 2023 arriva a Riva Ligure con 'La sacralità di Dietrich Buxtehude' e 'Concerto per Organo e due trombe naturali'

Programma del 4 agosto “Concerto per Organo e due trombe naturali” proposto dal Soffio di Orfeo. Girolamo Frescobaldi; Toccata avanti la Messa delli Apostolim(dai Fiori Musicali)

Georg Friederich Haendel: Concerto in Re per Organo e due trombe naturali

Girolamo Fantini: Sonata per tromba e organo

G. Frescobaldi: Recercar cromaticho post il Credo

Johann Sebastian Bach; Fuga sopra il Magnificat Bwv 733

Giovanni Bonaventura Viviani: Sonata Prima da Chiesa per Tromba e Organo in Sol

Domenico Zipoli; All’Elevazione, al post Communio (dalle Sonate d’intavolatura per Organo)

Antonio Vivaldi: Concerto per due trombe e Organo Interpreti: