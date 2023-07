Quando parliamo di un servizio badante come facciamo in questo articolo naturalmente stiamo parlando intanto di un servizio fondamentale e soprattutto di una figura professionale che tutti riconoscono come figura centrale nella nostra società occidentale e in particolare in Europa, e ancora più in particolare come vedremo in Italia e questo dobbiamo mettercelo in testa.

Infatti tutti siamo contenti del fatto che comunque l'aspettativa di vita negli ultimi decenni si è allungata sempre di più sia per gli uomini che per le donne,solo che questo pone delle sfide per quanto riguarda poi una società di anziani e quindi prendersi cura di queste persone anziane che a un certo punto potrebbero non essere più autosufficienti o comunque avere gravi problemi di gestione della vita quotidiana.

E non ha nemmeno tanto senso pensare che può essere solo la famiglia a prendersi carico di queste persone semplicemente perché i vari figli e i vari nipoti con tutto l'affetto del mondo poi hanno le loro cose da fare per quanto riguarda la vita professionale e familiare e quindi non è che ci possono stare 24 ore al giorno per dare una mano, oltre al fatto che spesso queste persone anziane non hanno figli e non hanno nipoti o gli stessi vivono in un'altra città.

Un'altra cosa importante che riguarda una badante e che permette alle famiglie di evitare di dover portare queste persone in una casa di cura o in una residenza per anziani, e quindi di fatto strappandoli alle loro abitudini alla loro casa e ai loro ricordi, e soprattutto al loro ambiente sociale e familiare.

Poi naturalmente ogni situazione è a sé e quindi ci potrebbero essere quelle persone anziane che ancora sono in discrete condizioni e semplicemente hanno bisogno dell'aiuto di una badante ad ore che va da qualche ora al giorno per dare una mano sulle cose pratiche che riguardano fare spesa e fare le pulizie e preparare pranzo e cena e prendersi cura della casa e anche perché no fare compagnia a queste persone anziane che spesso sentono sole, perché sono isolate dal contesto dove vivono.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso la figura professionale della badante e lo abbiamo specificato anche nella prima parte in realtà è una figura importante nella nostra società, e questo ci impone di stare anche attenti quando noi scegliamo una o più riconoscendo la sua importanza.

Nel senso che naturalmente non tutte le badanti hanno lo stesso livello di professionalità così come non tutti hanno lo stesso livello di formazione e tra l'altro quest'ultima cosa abbiamo detto influirà anche nel contratto, e ricordiamo che i loro contratti sono regolati da un contratto collettivo nazionale.

Proprio per questo motivo sarebbe il caso di provare a chiedere a qualche cooperativa che si occupa lei stessa a trovare queste professioniste facendo dei colloqui e aiutandoci anche per quanto riguarda la compilazione del contratto e tutte le altre questioni burocratiche.