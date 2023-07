Benvenuta abbronzatura, ma in modo sicuro

L'estate si avvicina e sono in molti ad aver già prenotato la propria vacanza. Anche a distanza di qualche settimana, si comincia a pregustare quel momento in cui ci si stenderà al sole con la testa libera da pensieri e in totale relax. Il calore del sole avvolgerà il corpo e solo il rumore del mare farà compagnia. Un quadro idilliaco, non è vero? Attenzione, però, a non trasformare il sogno in incubo ritrovandosi con un bell'eritema!

Prima di abbandonarsi completamente al relax e lasciarsi scaldare dal sole, infatti, un ultimo dovere deve essere assolto: proteggersi dal sole! Per farlo occorre conoscere i raggi del sole e i loro effetti e mettere in atto strategie che consentano di sfoggiare una bella abbronzatura senza compromettere il benessere e la salute.

Intanto, chiariamo che i raggi del sole che arrivano a noi si suddividono in UVA, presenti anche nelle giornate nuvolose, UVB, massimi nelle giornate di sole e responsabili del foto-invecchiamenti cutaneo, e infrarossi, che fanno avvertire il senso di calore e sprigionano i radicali liberi in profondità, portando anche, nei casi estremi alla disidratazione.

In questo quadro, la tanto amata abbronzatura va vista per quel che è, ovvero un meccanismo di difesa con cui la pelle reagisce a questi raggi producendo più melatonina.

Allora come preservare la salute senza rinunciare alla tanto ambita tintarella? Il primo consiglio è quello di non dimenticare mai la protezione solare, ma anche di scegliere quella che abbia le qualità migliori, in senso obiettivo e in relazione al proprio tipo di pelle.

Il fattore di protezione è molto importante e, nel dubbio, è sempre meglio, iniziare da prodotti con alta protezione per poi scendere. Nei punti delicati, come nei e voglie, meglio mantenere sempre un'alta protezione anche dopo settimane di esposizione. Non tutti i prodotti solari mantengono la promessa di proteggere la pelle e, anzi, alcuni rischiano addirittura di rivelarsi nocivi. Ecco perché acquistarli in farmacia è il modo migliore per essere certi di trovare prodotti di alta qualità .

Le creme solari sono importanti ma non sono tutto: altri consigli importanti da seguire sono quelli che vedono le ore più calde (tra le 11.00 e le 17.00) bandite dall'esposizione, quelli che invitano chi ha la pelle molto chiara a indossare una maglietta, almeno i primi giorni e quelli che ricordano di bere sempre molto per mantenersi idratati.