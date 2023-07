Sanremo: scontro tra scooter e auto in corso Mazzini, 55enne ferito al 'Santa Corona' (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 11 in corso Mazzini a Sanremo, poco dopo lo stadio Comunale. Secondo una prima ricostruzione sembra che un uomo, a bordo di uno scooter Sr4 Max che procedeva in direzione Sanremo, sia finito contro una Volvo V50 station wagon che ha svoltato a sinistra mentre viaggiava in direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento e, ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo dello scooter, un 55enne che è stato prima soccorso dal personale medico del 118 e, quindi, portato all’eliporto di Capo Verde per il rendez-vous con l’elicottero ‘Grifo’, che lo ha portato in ospedale a Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente e fatto defluire il traffico.