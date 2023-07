Sanremo: nuova aggressione in carcere, agente penitenziario colpito al volto da un detenuto

Nuova aggressione in carcere, ai danni di un agente penitenziario, nell’istituto di Valle Armea a Sanremo. E’ accaduto ieri pomeriggio, quando un detenuto etiope con seri problemi psichiatrici e diversi i ricoveri in Spdc, per motivi ancora da accertare ha aggredito brutalmente un agente con una testata in pieno volto, scaraventandolo successivamente a terra.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa: “Solo grazie al tempestivo intervento dei rinforzi – dice - si è evitato il peggio. Continuando così e con oltre quattro aggressioni al giorno sul territorio nazionale, la situazione è chiaramente destinata a degenerare ulteriormente e i timori crescono. Condividiamo moltissime delle buone intenzioni del Governo Meloni arrivate dal sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, ma servono fatti urgenti e tangibili”.

“Serve che il Guardasigilli Carlo Nordio, al di là delle dichiarazioni di stile, porti in Consiglio dei Ministri un decreto carceri che, prendendo atto dell'emergenza strisciante, con procedure d'urgenza possa metterle in sicurezza anche attraverso assunzioni straordinarie proporzionate al fabbisogno di oltre 18mila unità nelle fila della Polizia penitenziaria”.

Pagani chiede un intervento anche al capo del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo: “Batta un colpo – termina - non fosse altro per dare segno di sé e dica una volta per tutte cosa vuole fare del modello di gestione detentiva (custodiale). Esprimiamo vicinanza al poliziotto penitenziario di Sanremo, ferito e trasportato in Ospedale con 7 giorni di prognosi (trauma cranico)”.