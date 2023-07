Taggia: festa di fine anno al nido Girotondo, consegnata coccarda ai bimbi

Si è svolta la festa di fine anno del nido d'infanzia comunale "Girotondo" di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara. L'equipe educativa ha pensato di coinvolgere attivamente i genitori in piccole esperienze laboratoriali.



Dopo essersi divisi in 3 gruppi, le educatrici hanno accompagnato grandi e piccini nelle diverse aree dedicate alle attività: travasi con l'acqua, pittura verticale con spruzzini - spazzolini e la proiezione di foto e video a documentazione dei momenti vissuti durante l'anno. Il pomeriggio si è concluso in un clima di festa e condividendo una sfiziosa merenda.