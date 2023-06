Imperia: ad Oneglia a “L’approdo” con le serate di CNA Imperia tra cultura e eccellenze del territorio (Video)

Il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio ha visto protagonista ieri sera CNA Imperia. “L’Approdo” è un progetto del Gac Il Mare delle Alpi, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria.

Lo storico regista Sanremese Roberto Pecchinino ha proposto agli ospiti, tratto dal suo prezioso archivio, il documentario “Alla scoperta delle Alpi del Mare”. Realizzato su richiesta del comparto alpino imperiese, in occasione di un convegno per far capire che la Liguria di Ponente, circondata dalle Alpi, offre al turista un territorio unico nel suo genere.

In meno di un'ora si passa dal livello del mare a 2000 metri. Un documentario di Roberto Pecchinino, unico per la professionalità e la capacità di aver utilizzato poesia, storia e tradizioni che riescono a valorizzare il nostro territorio grazie ad una perfetta fusione fra mare e montagna, valorizzando sia l'ambiente marino che quello delle Alpi Liguri. Per questa ragione Pecchinino ha meritato nel 2010, il Premio UNICAM dall'Università di Camerino, per il miglior documentario del Festival dedicato alla valorizzazione della Biodiversità e per aver fatto riscoprire un territorio dove il mare e la montagna della Liguria di Ponente, ne esalta la ricchezza naturale e turistica della nostra nazione.

Apprezzatissima dal pubblico la presentazione e la preparazione in diretta delle due eccellenze De.Co. del nostro territorio: la “Piscialandrea” di Imperia a cura di A Sciamadda di Andrea Carli e la “Sardenaira” di Sanremo preparata dal “Maestro Artigiano” Vincenzo Silvestri del Fornaio Saraceno (sotto le ricette).

Alla fine la degustazione ha messo tutti d’accordo, ed anche con procedure di lavorazione ed ingredienti diversi sono state per acclamazione vincitrici entrambe. Ha trionfato anche questa volta il territorio.