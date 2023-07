Inquinamento oasi del Nervia, la replica dell'assessore Raco "Attivati subito con Rivieracqua"

"Al momento si resta in attesa di conoscere i risultati delle analisi da parte dell’Arpal e delle indagini dei carabinieri forestali".



L’assessore all’ambiente e ciclo delle acque di Ventimiglia, Milena Raco, ha risposto così alle accuse di Ventimiglia Progressista sulla questione inquinamento nell'oasi del Nervia.



“Ieri sera alle 20:27, non appena ricevuta la segnalazione da parte di uno dei volontari dell’oasi del Nervia, Andrea Floris, segnalavo attraverso i canali competenti l’accaduto, oltre che via pec, richiedendo intervento immediato. - spiega l'assessore - Da subito la società Rivieracqua che gestisce il servizio idrico, fognatura e depurazione, del bacino Ventimigliese, si è attivata egregiamente attraverso il reparto tecnico, procedendo con le opere per la bonifica dell’area interessata, nonché per la ricerca della natura dello sversamento, che da subito è parso essere di natura chimico-industriale".



L’assessore ricorda inoltre che: "...questa notte da via Tenda a Roverino alta verrà chiusa l’acqua per lavori sulla condotta che interessa l’area, ripristinato il problema elettrico delle pompe e riempita la vasca, la zona verrà nuovamente regolarmente servita, senza strascichi, a parte possibile opalescenza dell’acqua, che si ricorda essere potabile".