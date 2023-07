Sanremo: anche questa estate l’auditorium ‘Alfano’ sarà tutto per la Sinfonica

Da quando l’auditorium ‘Franco Alfano’ ha riaperto dopo il massiccio intervento di riqualificazione è sempre stato ad esclusivo beneficio dell’Orchestra Sinfonica e così sarà anche per l’estate 2023.

Il Comune ha recentemente determinato l’affidamento esclusivo dell’auditorium con l’atto che sancisce l’accordo tra Palazzo Bellevue e l’istituzione musicale che quest’anno entra nel suo 118° anno di attività. Nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 la Sinfonica è stata inserita nella linea programmatica 5 “Sanremo e le politiche culturali-turistiche e sportive” tra le missioni della strategia quale istituzione che va salvaguardata.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, infatti, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal 1984 è stata accreditata come Istituzione Culturale di interesse regionale da Regione Liguria. Oltre, come detto, a essere arrivata quest’anno a compiere 118 anni. E ora, anche per l’estate 2023, avrà l’utilizzo esclusivo dell’auditorium ‘Franco Alfano’.

Al capitolo ‘spese’, il Comune si farà carico della manutenzione ordinaria, della pulizia ordinaria e straordinaria oltre al pagamento delle utenze, mentre alla Sinfonica spetteranno le spese per i procedimento, gli allestimenti e le pulizie legate agli eventi.