Nuova rottura alla condotta del Roya, previsti cali di pressione in tutto il Golfo Dianese

Perdita sulla condotta del Roya 1, questa mattina in via Torino a Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rivieracqua che stanno già operando per consentire la riparazione.



L'intervento avrà inizio questo pomeriggio intorno alle 14 e si protrarrà anche nella giornata di domani. I lavori comporteranno cali di pressione in tutta la zona del golfo Dianese: Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Cervo ed Andora.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell'acqua che, comunque, non ne pregiudicheranno la potabilità.