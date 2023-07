Ambulanza di “Emergenza Val Nervia" tamponata a Camporosso, sospeso il servizio di soccorso veterinario

L'ambulanza veterinaria di “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua è stata tamponata. E’ successo questa mattina a Camporosso.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’ambulanza, tamponata da un suv sulla strada provinciale della Val Nervia, è stata danneggiata. Il servizio di soccorso veterinario è, perciò, temporaneamente sospeso.

"Ci hanno tamponato mentre stavamo andando su un intervento" - racconta Igor Cassini dell'associazione ambulanze veterinarie “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - "Purtroppo abbiamo un solo mezzo operativo. Le altre ambulanze non riescono a coprire lunghe tratte, essendo vecchie e con molti chilometri. Non avendo aiuti da nessuno non abbiamo la possibilità di acquistare mezzi nuovi. Andiamo avanti solamente con delle piccole convenzioni fra comuni e alcune donazioni di privati. Il servizio di soccorso veterinario è, perciò, temporaneamente sospeso".