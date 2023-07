Imperia: presentati in Questura i 26 nuovi agenti in forza, tra di loro anche Giulia Gorlero e Giulia Emmolo (Foto e Video)

Assegnati alla nostra provincia 26 nuovi agenti per la Polizia. L’annuncio è stato dato questa mattina dal Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore. Tra i nuovi agenti, 20 sono uomini e 6 donne, tra le quali le note pallanuotiste Giulia Gorlero e Giulia Emmolo, che fanno parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Gli agenti hanno sostenuti il corso per allievi, nelle Scuole di Polizia di Abbasanta, Brescia, Cesena, Pescara, Piacenza e Spoleto.

I nuovi agenti, dopo un periodo di formazione previsto nel mese di agosto, saranno destinati ai servizi di controllo del territorio per le attività di prevenzione dei reati. I rinforzi si aggiungeranno agli esistenti moduli operativi, come a Ventimiglia dove arriveranno tre nuove pattuglie per un totale di 6 agenti, che faranno parte del reparto di prevenzione crimine.

"Sono lieto di darvi il benvenuto in Questura ed in questa bellissima città, dove sono certo che troverete piena realizzazione personale e professionale. Vi aspettano giornate di impegnativo lavoro ma anche, vi auguro, di grandissima soddisfazione". Così il Questore ha salutato gli Agenti, invitandoli a impegnarsi al massimo fin dal primo giorno di servizio. Il periodo di prova previsto dalla legge terminerà ad agosto prossimo e gli Agenti, nominati Agenti effettivi, permarranno in servizio a Imperia.

“Siamo grate alla Polizia di Stato – hanno detto due ‘due Giulie’ – che ha ci ha permesso di entrare nel gruppo sportivo e siamo felicissime di intraprendere questo nuovo percorso. Abbiamo iniziato circa 5 anni, portando da pallanuotiste la Polizia nel cuore ed oggi, fuori dalla piscina, speriamo di fare del nostro meglio. Non vediamo l’ora di iniziare”.