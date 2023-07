Cambia la ditta per il servizio di 'sharing' per bici e monopattini a Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Dolceacqua

Cambia la ditta che gestirà il servizio di noleggio in ‘sharing’ di biciclette e monopattini elettrici a Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Dolceacqua. La decisione è scaturita in comune a Vallecrosia, dopo la rinuncia della ‘Emtransit’ di Milano, che ne aveva la gestione.

Contestualmente è stato chiesto alla seconda in graduatoria, la ‘Bird Rides Italy’, anch’essa di Milano, la disponibilità al subentro nella gestione del servizio, nell’ambito del progetto intercomunale ‘Sostegno della mobilità elettrica’, alle stesse condizioni.

La società, dopo una verifica delle aree di dispiegamento dei mezzi in relazione all’analisi dei flussi nel corso del servizio, che ovviamente dovrà essere preventivamente concordata con le amministrazioni, ha deciso di accettare per la durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.