Sanremo: il 3 e 4 luglio il ricordo di David Bowie ‘Ziggy Stardust: The Motion Picture’

Il 3 luglio 1973 David Bowie saliva sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra, oggi Eventim Apollo Hammersmith, per ‘uccidere’ il personaggio di Ziggy Stardust.

Uno show leggendario, che venne immortalato anche in ‘Ziggy Stardust: The Motion Picture’, film concerto ed album dal vivo pubblicato esattamente 10 anni dopo, nell’ottobre del 1983. A distanza di 50 anni dalla performance londinese, il film torna in oltre 1000 sale cinematografiche di tutto il mondo. All'Apollo Hammersmith di Londra si terrà una premiere con red carpet e incontri con collaboratori di Bowie e musicisti che parleranno dell'impatto avuto dalla figura di Ziggy Stardust sulla storia della musica.

Sarà il Cinema Ritz di Sanremo, il 3 e 4 luglio rispettivamente alle 17.30 e 21.40, a riproporre una nottata storica, in cui Bowie mostrò pubblicamente la conclusione del primo atto di una carriera completamente volta alla trasformazione.