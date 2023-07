Mobile su Misura: il tuo e-commerce per i mobili personalizzati

Sei stanco di girare per negozi di mobili alla ricerca del pezzo perfetto per la tua casa? Hai bisogno di arredare un ambiente che richiede soluzioni su misura? Finalmente c'è una soluzione che renderà il tuo processo d'acquisto un'esperienza personalizzata e senza stress.

Mobile Su Misura è l'ecommerce che si impegna a realizzare i tuoi sogni d'arredamento, offrendo mobili personalizzabili di alta qualità, curati nei minimi dettagli e creati appositamente per soddisfare le tue esigenze.

Disegna i tuoi arredi su misura

Per far sì che i tuoi nuovi mobili si inseriscano perfettamente all'interno degli spazi della tua casa, è necessario individuare le misure giuste che dovranno caratterizzare la nuova struttura.

Dopo aver identificato lo spazio nel quale inserire il mobile, presta attenzione a tutti i possibili ostacoli, come prese, aperture di porte e finestre. Calcola sempre qualche centimetro in più per lato, al fine di garantire un margine di spazio maggiore per il montaggio e la sistemazione del tuo arredo. Organizza minuziosamente le distanze, in modo da poter selezionare la modalità di apertura delle ante del tuo mobile.

Se disponi di una stanza ampia, puoi optare per un'apertura tradizionale; altrimenti, concentra la tua attenzione su una soluzione scorrevole, più pratica e sicuramente salvaspazio. Le soluzioni d'arredo sono infinite, basta solo avere le idee chiare e il gioco è fatto.

I vantaggi di un mobile su misura

Scegliere un mobile totalmente personalizzabile offre numerosi vantaggi. Ecco alcuni di essi:

● Massima personalizzazione: l’arredamento viene realizzato secondo le tue esigenze e preferenze specifiche. Puoi scegliere le dimensioni, i materiali, i colori e lo stile, in modo da adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e al tuo gusto personale.

● Utilizzo ottimale dello spazio: con un mobile su misura, puoi sfruttare al massimo ogni centimetro disponibile. Questo è particolarmente utile quando hai spazi ristretti o irregolari, come angoli o nicchie, dove i mobili di serie potrebbero non adattarsi correttamente.

● Funzionalità personalizzate: ad esempio, se hai bisogno di un armadio con ripiani riposizionabili, cassetti specifici o ganci per appendere vestiti, gli arredi su misura possono essere realizzati per soddisfare queste esigenze specifiche.

● Qualità e durata: i prodotti dell’ecommerce sono realizzati da esperti e con materiali di alta qualità. Questo assicura una maggiore durata nel tempo rispetto a quelli di serie. Inoltre, un arredo su misura è costruito per resistere all'usura e agli urti quotidiani, garantendo una maggiore longevità.

● Valore aggiunto alla casa: gli arredamenti su misura possono aumentare il valore estetico e funzionale della tua casa. Una soluzione personalizzata e di qualità può fare una grande differenza nell'aspetto complessivo degli interni e nell'organizzazione dello spazio. Questo può essere particolarmente vantaggioso se stai pensando di vendere la casa in futuro.

● Esclusività: un mobile personalizzato è un pezzo unico. Sarà progettato e realizzato appositamente per te, rendendo il tuo arredamento distintivo e esclusivo. Puoi essere sicuro che nessun altro avrà lo stesso arredamento nel proprio ambiente.

Mobile su Misura e le garanzie al cliente

L’e-commerce online, offre una gamma di opzioni aggiuntive utili per soddisfare ogni tipo di necessità. Tra queste la possibilità di farsi inviare i campioni dei colori scelti direttamente a casa senza costi, per avere un'anteprima reale di ciò che si andrà ad acquistare, e la possibilità di pagare in tre rate mensili, grazie al sistema Scalapay.

L'arredamento proposto rispecchia i parametri dell'innovazione, combinando tradizione e funzionalità reale di ciascun elemento disponibile. Le garanzie per i clienti sono numerose e mirate soprattutto a coloro che sono attenti alle ultime tendenze.