Ventimiglia: la siccità mette alle corde una storica azienda agricola, grido d'allarme dell'avvocato Spinosi

Grido d’allarme dell'azienda agricola Ballestra e Lorenzi di Ventimiglia, realtà storica del Ponente Ligure con oltre 15 operai alle proprie dipendenze.

Arriva per voce dell’avvocato frontaliero Maria Spinosi: “Dopo tre anni di immobilismo da parte delle istituzioni preposte denunciamo a Regione, Provincia, Comune e Riveracqua, lo stato di grave carenza idrica in cui versa a seguito del prosciugamento del lago di Varase da cui pompava acqua sin dal 1963, in forza di una concessione demaniale di pompa rinnovata periodicamente e tutt’ora autorizzata”.

“In questi tre interminabili anni – prosegue il legale - sono giunte svariate promesse da più parti circa gli interventi che sarebbero stati realizzati per risolvere lo spostamento della falda e ripulire il fango e il limo depositatisi a seguito della tempesta Alex, ma di fatto nessuno si è mosso. Ogni tentativo di trivellare nuovamente il pozzo esistente fino a 55 metri di profondità è risultato vano”.

“Oggi l'intera produzione dell'azienda che conta 40.000 m2 di serre e 20.000 metri quadri di agrumeto di imminente piantumazione è messa a repentaglio e non basta più promettere, occorre agire nell'immediato. “Ogni ulteriore colpevole ritardo da parte di chi deve intervenire non verrà più tollerato – termina Maria Spinosi - anche perché la stessa situazione la stanno riscontrando altre aziende site sulla sponda destra del Roya, e tutte rischiano di chiudere”.