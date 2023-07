I bambini di Badalucco dicono 'No alla diga', le famiglie hanno paura di perdere il torrente

I bambini di Badalucco dicono 'No' alla diga e 'Sì' ai laghetti. È il messaggio lanciato da alcune famiglie del paese contro lo studio di fattibilità per la costruzione di una diga alta almeno 50 metri a Glori, Molini di Triora.



Mamme e bimbi si sono ritrovati sul torrente Argentina, in centro paese, per dire 'No' alla grande diga, usando cartelli disegnati. Il messaggio lanciato da Badalucco assume una connotazione importante. I laghetti sono uno dei luoghi simbolo dell'infanzia per chi nasce o cresce nel paese del buon vivere. Oltre a questo non bisogna dimenticare che proprio questo borgo della valle Argentina, ha registrato un vero e proprio boom di nascite nell'ultimo anno. È normale quindi che le famiglie siano le prime interessate a preservare il torrente.

Una protesta simbolica accolta anche dal sindaco Matteo Orengo. Il primo cittadino in più di una occasione ha ribadito che se venisse realizzata l'opera, Badalucco perderebbe il corso d'acqua e i suoi laghetti, punto di ristoro e gioco per le famiglie del paese e attrazione per i turisti.