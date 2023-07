Taggia: gli agenti della Polizia Stradale in visita ai bimbi del nido d'infanzia 'Girotondo' (Foto)

Incontri speciali al nido d’infanzia comunale ‘Girotondo’ di Taggia gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, con una visita insolita da parte degli agenti della Polizia Stradale, accompagnati dagli Assessori Manuel Fichera e Barbara Dumarte.

L’equipe educativa, quest’anno ha proposto ai bambini più grandi il progetto ‘Educazione stradale’. L’idea nasce dalla volontà di valorizzare gli ampi spazi esterni che ha a disposizione il servizio. Per questo motivo uno dei due grandi giardini è stato adibito per l’uso di tricicli, biciclette, moto, macchine, ruspe ed altro. Le educatrici hanno pensato così di allestire una ‘mini città’ ed inserire degli elementi tipici della strada: semafori, cartelli stradali, strisce pedonali con l’obiettivo di favorire comportamenti adeguati, sicuri e facilitare il rispetto delle regole quando si è per strada.

Oltre a tanti giochi e percorsi i bimbi hanno avuto la possibilità di salire a bordo dell’auto della Polizia Stradale. Incuriositi da luci e sirene ci hanno raggiunto anche i bimbi più grandi della scuola dell’infanzia ‘G. Rodari’, adiacente al nido. Grazie alla disponibilità del Comune, del Comandante della Polizia Stradale e in particolare all’empatia e alla simpatia degli agenti Alessandra e Riccardo i bimbi hanno potuto vivere una mattinata fuori dall’ordinario.