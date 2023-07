Passaggio della campana al Lions Club Bordighera Capo Nero Host: Giovanni Amalberti è il nuovo presidente (Foto e video)

Passaggio della campana al Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Durante la cerimonia, che si è svolta ieri sera al ristorante U Cian di Isolabona alla presenza dei soci, il presidente Augusto Berro ha ceduto l’incarico al vicepresidente Giovanni Amalberti.

“Siamo tutti insieme a festeggiare i nuovi officers dell’anno lionistico 2023-2024, in questa bellissima serata di passaggio delle cariche. Prima di consegnare il martelletto al nuovo presidente Gianni Amalberti, desidero ringraziare tutti i soci che, dedicando parte del loro tempo libero, hanno contribuito alla realizzazione dei numerosi services, che hanno dato visibilità al club nell’ambito cittadino e hanno contribuito ad una sostanziosa raccolta fondi. In particolare, ringrazio il consiglio direttivo, per l’aiuto che mi ha dato nella definizione delle attività di servizio, e, in particolare, la segretaria Laura e il tesoriere Alberto, che hanno svolto con precisione e competenza le loro attività burocratiche" - ha dichiarato il past presidente Augusto Berro prima di scambiarsi le spille con il vicepresidente Giovanni Amalberti - "Poi, indiscutibilmente unico, ringrazio il nostro cerimoniere e grande comunicatore Rino, che ha organizzato con eleganza e passione le nostre serate conviviali e ha documentato e fatto conoscere al pubblico le nostre attività di servizio. Devo assolutamente ringraziare il vicepresidente Gianni, che mi ha fatto compagnia in tantissime uscite e riunioni a livello di zona e di distretto. Ricordo con piacere tutti gli altri membri del consiglio che, con le loro brillanti idee, hanno contribuito alla definizione di molti services”.

“Durante l’anno abbiamo svolto diversi services. Con la raccolta fondi dell’11 settembre del 2022 abbiamo racimolato 500,00 euro per gli alluvionati delle Marche in occasione della cena di apertura dell’anno lionistico. Il 17 settembre del 2022 abbiamo organizzato un service culturale e benefico che ha previsto una visita guidata alle mura di Bordighera Alta con commento del professor Alessandro Giacobbe, storico del territorio. Durante l’evento abbiamo raccolto 320,00 euro che abbiamo destinato come offerta per la banca degli occhi Lions di Genova. Il 6 novembre del 2022 abbiamo proposto anche uno screening del glaucoma a Bordighera, con l’ausilio del mezzo polifunzionale in dotazione al distretto e la generosa collaborazione dell’oculista Timm. Oltre all’effettuazione di una trentina di visite, sono stati raccolti anche occhiali usati ed offerte per 100,00 euro che abbiamo devoluto alla banca degli occhi” - ha ricordato il past presidente Augusto Berro - “Il 26 novembre del 2022 con il patrocinio del distretto e la collaborazione con il Banco Alimentare abbiamo realizzato una raccolta di prodotti. La raccolta è stata effettuata presso il supermercato Conad di Bordighera. Il 7 dicembre del 2022 abbiamo donato un contributo di 30,00 euro per consegna targa del 1° premio al 'Ponente international film festival', di Bordighera. Il 20 dicembre del 2022 con la raccolta con lotteria di Natale abbiamo accumulato 500,00 euro per l’acquisto di buoni spesa per famiglie bisognose del comune di Vallecrosia, che abbiamo consegnato il 15 febbraio del 2023 ai responsabili dei servizi sociali, che ci hanno vivamente ringraziato. I buoni, alla fine, sono stati consegnati a 10 famiglie tra le quali 7 con figli minori”.

“Il 23 gennaio del 2023, invece, abbiamo donato un contributo di 100,00 euro su un fondo benefico in memoria del PDG Carlo Calenda, destinato alla costruzione di un pozzo in Burkina Faso. Il 4 febbraio del 2023, in coordinamento con gli altri clubs della zona e con la partecipazione di due militi della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, abbiamo svolto il service della raccolta alimentare presso il supermercato Conad di Bordighera. La nostra raccolta è stata consegnata alla parrocchia della Immacolata Concezione (Terrasanta) per le persone bisognose e per la mensa dei poveri che viene gestita dalla parrocchia. Il 21 febbraio del 2023, in occasione del meeting ordinario presso il ristorante del Capo di Bordighera, sono stati raccolti tra i soci ben 1000,00 di euro a favore della fondazione LCIF per l’aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. LCIF ci ha ringraziato con una lettera" - sottolinea Berro - “Il 17 marzo 2023, giorno di festa della bandiera e anniversario della Costituzione (quest’anno 75° anniversario), abbiamo partecipato, con una delegazione, alla cerimonia che si è svolta a Vallecrosia sul lungomare, alla presenza delle autorità militari e civili: in questa occasione abbiamo provveduto alla distribuzione di bandiere con il tricolore ai bambini delle scuole che hanno partecipato alla manifestazione. Il 1° aprile 2023 il presidente ha partecipato, con intervento sulle mura di Bordighera, alla conferenza tenutasi a Ventimiglia per celebrare 'il giorno delle mura'. Il 13 aprile 2023 abbiamo piantumato nuovi alberi in accordo con l’assessore all’Istruzione del comune di Bordighera. Abbiamo piantato un albero già ben sviluppato, un bosso, nel giardino delle scuole elementari della frazione di Borghetto, con una attiva partecipazione dei bambini con canti e poesie. Un grazie fortissimo va al corpo insegnante, che ha approfondito il tema con gli scolari e organizzato la bella manifestazione. Il costo del service è stato di 600,00 euro con fondi di cassa. Il 24 maggio 2023, in occasione del 36° anniversario della fondazione del nostro club, charter night, abbiamo proposto una raccolta di aiuti per le persone colpite dalla grave alluvione in Romagna. La generosità dei soci e dei soci fondatori, graditi ospiti, è stata notevole: abbiamo raccolto la somma di 1300,00 euro, che abbiamo versato su un cc speciale gestito dal multi-distretto Italia. Per giugno/luglio del 2023 è in corso l’ultimo service dell’anno lionistico, ovvero la preparazione di una tavola di orientamento, con il nostro logo, da collocare a S. Ampelio sulla porzione alta della rotonda che guarda verso la costa francese. La targa, in acciaio inox lunga 120 cm, è stata autorizzata dal comune sul piano paesaggistico ed è stata incisa: si prevede di installarla a breve con una bella cerimonia ufficiale. Costo totale 2000,00 euro con fondi di bilancio. È proseguita, come tutti gli anni, la raccolta degli occhiali usati, curata dalla segretaria Laura. Infine, con la disponibilità del socio Roberto Ervo, è stato portato avanti il 'progetto Martina', ovvero la prevenzione oncologica portata nelle scuole. Mi fermo qui, ricordando la soddisfazione che ci coglie tutte le volte che serviamo e, da non dimenticare, l’importo complessivo raccolto che ammonta a circa 6500 euro. Faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente e al nuovo direttivo e un grandissimo grazie ancora a tutti. We serve”.

Durante la serata un premio speciale è stato consegnato a un membro del club: Mario Lora, che ha ricevuto una targa Melvin Jones Fellow, proveniente dagli Stati Uniti, per essersi particolarmente distinto per la sua continua presenza, i tanti servizi umanitari svolti e per il contributo dato al Lions club in 36 anni. "Mi avete commosso, non me l'aspettavo. E' stata una piacevole sorpresa, grazie mille a tutti" - ha commentato Mario Lora.

Il neopresidente Giovanni Amalberti, dopo aver suonato la campana, ha detto: "Lo spirito, l'orgoglio e il prestigio lionistico sono dei punti essenziali che devono sempre animare i Lions ed è ciò che dobbiamo cercare con impegno e determinazione per mantenere e rinnovare la brillante tradizione del nostro prestigioso club. Abbiamo all'interno del nostro club personalità di grande spessore individuale, professionale e civile e spero che quest'anno avremo l'ingresso di nuovi soci. Il filo conduttore del nuovo anno sarà rafforzare l'orgoglio dell'appartenenza e rendere orgoglioso il nostro club con modi e percorsi di continuazione, nuovi e spero efficaci. L'impegno che personalmente metterò in questo nuovo e delicato compito sarà dare il massimo contando su un direttivo di grande spessore, fonte inesauribile di energie. Lavoreremo insieme come una grande squadra costruendo un piano che ci consentirà di proseguire in maniera ambiziosa i vari service, evitando personalismi e lavorando per il nostro territorio e gli obiettivi che verranno proposti. Cercheremo di farlo in modo molto operativo coinvolgendo tutti i soci. Il più presto possibile cercheremo di organizzare dei nuovi service. Buone vacanze a tutti, ci rivedremo a settembre".

Il nuovo direttivo è composto dal presidente Giovanni Amalberti, dal vicepresidente Fernando Franceschielli, dal past president Augusto Berro, dal tesoriere Alberto Cavallucci, dal segretario Laura Turrini Bertennois, dal cerimoniere Rino Aliquò, dal censore Lola Mario, dal presidente comitato soci Silvano Croese, dal presidente comitato service Fernando Franceschielli, dal presidente Lcif Giuseppe Fellagara, dal referente stampa e delle tecnologie informatiche Rino Aliquò, dal referente Lions città murate Augusto Berro e i consiglieri Giusy Girardi, Luigina Messina e Paola Poggio.