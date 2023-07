Bordighera: un teatro da 'capitano', sarà intitolato a Giancarlo Golzi quello del Palazzo del Parco

Il Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera sarà intitolato a Giancarlo Golzi, il ‘capitano’ dei Matia Bazar. La decisione è stata deliberata dalla Giunta della città delle palme nella seduta di ieri.

“Giancarlo Golzi è stato un grande artista - ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito - che ha vissuto per la musica e ne ha scritto pagine indimenticabili; un uomo che ha portato nel mondo il suo sconfinato talento ma sempre è tornato a Bordighera, che era casa e luogo degli affetti e delle amicizie più care. Ci è sembrato significativo onorarne la memoria con l’intitolazione del Teatro: Giancarlo Golzi rivivrà, con l’affetto e la riconoscenza della sua città, in ogni occasione di musica, arte e spettacolo”.

La cerimonia per l’intitolazione della sala e la posa di una targa commemorativa si terrà non appena conclusi i lavori, attualmente in corso di realizzazione, per la riqualificazione energetica del Teatro del Palazzo del Parco.