Igiene urbana a Ventimiglia, D'Andrea: "Non mi sembra che la giunta Di Muro abbia fatto qualcosa di straordinario"

"Considerate le numerose questioni che mi vengono poste dai miei concittadini in materia di igiene urbana, ho ritenuto opportuno fare chiarezza sugli interventi che la ditta appaltatrice ha l’incarico di svolgere in base al contratto d’appalto e la relazione illustrativa" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea parlando dell'igiene urbana a Ventimiglia.

"La pulizia delle strade sarà svolta con autobotte con barra lava strade, a seguito dello spazzamento meccanico, ove non possibile per la presenza di auto in sosta o impossibilità di accedere con mezzi pesanti sarà effettuata con lancia a pressione per 2816 ore annue per 312 giorni. Per i marciapiedi, la pulizia sarà effettuata con un idropulitrice e una lavasciuga, per 3128 ore annue per 312 giorni" - sottolinea - "La raccolta delle deiezioni animali è prevista 200 ore circa annue per 312 giorni. Riguardo allo smaltimento di rifiuti ingombranti e prevenzione contro le discariche abusive, molte nostre frazioni sono penalizzate e sporche a causa di queste discariche a cielo aperto; proprio l’altro giorno ho ricevuto segnalazioni che riguardano la zona che parte da via della Resistenza sino a Villatella. Nella relazione illustrativa é prevista una 'squadra di qualità' che eseguirà controlli sul territorio e segnalerà il tutto alla Polizia Municipale, con report fotografici ed è anche previsto l’utilizzo di un drone al fine di controllare al meglio il territorio. Inoltre, la ditta appaltatrice dovrà fornire 30 fototrappole che a giro potranno essere collocato sull’intero territorio comprensoriale, a Ventimiglia ne spettano 2. Sono previste 624 ore annue, aumentate durante lo scorso anno, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti, per 312 giorni (non ancora esaurite). I cittadini potranno segnalare eventuali illeciti sull’applicazione Junker, dopo di che l’intervento dovrebbe avvenire entro 24 ore con rimozione con autocarro dei rifiuti ingombranti. L’applicazione potrà essere anche utilizzata per il corretto svolgimento della raccolta differenziata. La pulizia dei cassonetti è prevista per quelli dell’umido e del vetro. La pulizia spiagge è prevista dal 1 giugno al 15 settembre attraverso pulizia manuale dei rifiuti abbandonati e di quelli depositati nei cestini e con una pulizia meccanizzata che consentirà il livellamento della spiaggia e il recupero di rifiuti minuti, affidato a cooperative".

"Tutti questi mezzi e servizi sono a carico della Teknoservice Srl e previsti nel contratto di appalto che decorre dal 1 maggio 2022 e sarà in vigore sino al 30 aprile 2029; i servizi non previsti o non commisurati dovranno essere corrisposti separatamente" - conclude - "Pertanto, non risulta che la parte politica abbia compiuto qualcosa di straordinario, ma emerge solo, che la ditta, abbia svolto quanto previsto nel contratto di appalto".